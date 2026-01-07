Invertirán 20 millones de pesos para obras viales

Más de 57 kilómetros, incluidos tramos aislados en el camino Comitán-La Mesilla-Pujiltic, en el municipio de Tzimol, serán rehabilitados con una inversión cercana a los 20 millones de pesos (mdp), obra que beneficiará de forma directa a un aproximado de 200 mil habitantes de la región.

De acuerdo con Rafael Ruíz Morales, titular de la Comisión Estatal de Caminos, los trabajos en estos más de 50 kilómetros viales forman parte del programa Carreteras Vivas e incluirán acciones de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalética.

Por su parte, el presidente municipal de Tzimol, Víctor Alfonso Gordillo Morales, reconoció la importancia de esta rehabilitación al mencionar que el camino conecta a Comitán con su municipio, además de que a esa ruta la calificó como “clave” para quienes se trasladan hacia Tuxtla Gutiérrez.

El edil recalcó que esta obra contribuirá significativamente a mejorar la movilidad, dinamizar la economía y también reforzar la seguridad vial en habitantes de los municipios Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza y Socoltenango.

Durante la supervisión de los trabajos, el gobernador Eduardo Ramírez instruyó acelerar la ejecución para garantizar la viabilidad del tramo.

El mandatario solicitó iniciar el anteproyecto en una primera etapa del libramiento que conecta con Tzimol, con el propósito de facilitar los traslados hacia La Trinitaria y otras localidades. La obra fue destacada como una vía alimentadora de la zona, especialmente transitada en temporadas vacacionales.