Invertirán 98 millones en red de agua potable

Pobladores de Huehuetán reconocen la importancia de la obra de ampliación del Sistema de Agua Potable en las localidades de Huehuetán Estación FFCC, Cintalapa y cabecera municipal, a la que se destinará una inversión de más de 98 millones de pesos.

Al concluir este proyecto, los habitantes de la zona podrán mejorar su calidad de vida, tanto en la salud pública, el bienestar y el desarrollo económico al contar con este vital líquido de forma segura para su consumo.

Este martes se realizó la elección del comité ciudadano que estará encargado de la vigilancia, transparencia y aplicación, además de la firma del convenio.

Durante el evento agradecieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, por el apoyo para que se lograra esta histórica obra que ha sido el anhelo de la población.

En el evento estuvieron presentes el alcalde Sixto López Pérez; en representación de la directora general de la Comisión Estatal del Agua, Karina Montesinos; el titular de Manejo del Agua del CEA, Rodrigo Martínez; así como representantes de los barrios y colonias quienes, a nombre de los 20 mil beneficiarios, reconocieron la importancia de la infraestructura.

El alcalde ante los representantes de barrios y colonias dijo que una de las necesidades más grandes de las familias es el vital líquido en los hogares, siendo esta una de las principales demandas de la población, por lo que esta obra permitirá mejores condiciones de vida.

La obra contempla rehabilitación de la línea de conducción de más de ocho kilómetros, desde donde se capta, lo que garantiza una buena distribución del agua, tanques superficiales, obras complementarias, red de distribución, tomas domiciliarias y rehabilitación de líneas de conducción existentes.

Por parte de la ciudadanía el comité integrado por cuatro ciudadanos representativos tendrá a su cargo habitantes de la cabecera municipal que no tendrán ninguna remuneración y será presidido por el profesor Fernando González, quien señaló su disposición porque la obra sea de la calidad que se presenta y los recursos se inviertan correctamente.