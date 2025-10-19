Invertirán en mejorar el sistema de agua

Situaciones como la turbiedad y cortes en el servicio del agua potable son problemas que Tuxtla Gutiérrez ha padecido durante años a causa del deterioro por falta de mantenimiento e inversión a las plantas de bombeo. Ante esta situación, el presidente municipal de la ciudad capital, Ángel Torres Culebro, anunció inversiones fuertes a estos espacios de almacenamiento y distribución para mejorar el servicio de agua potable.

Trabajan en elpago de deudas

Al mismo tiempo que reconoció que el Ayuntamiento ya trabaja en el pago de la deuda del agua, la cual oscila entre los 900 millones de pesos, quien de acuerdo al edil fue heredada de anteriores administraciones.

El edil explicó que tras un análisis con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) se identificaron problemas específicos como turbiedad en el agua y operación inadecuada en plantas como Ciudad del Agua y el sistema de Los Pájaros.

Adelantó que las inversiones se destinarán para recuperar la capacidad de bombeo y distribución del vital líquido.

Sanciones

En otro tema, el alcalde destacó que se han detectado numerosas colonias con tomas clandestinas que no pagan por agua, una mala práctica que continúa arraigada en la ciudadanía y afecta significativamente a la recaudación de este servicio. “Hay muchas colonias que no pagan agua”, afirmó Torres Culebro, haciendo un llamado a la ciudadanía a regularizarse. Para combatir esta situación el presidente anunció el inicio de un programa de regularización para que los usuarios procedan a pagar, advirtiendo que, de no hacerlo, se procederá con base en la norma correspondiente.

“Ayúdennos. Lo que ustedes pagan va directo al mismo servicio de agua”, concluyó.