Invertirán más de 22 mdp para mejorar carreteras

La Comisión Estatal de Caminos informó que una inversión superior a los 22 millones de pesos será destinada a la rehabilitación de carreteras en la región Mezcalapa. Los caminos beneficiarán directamente a miles familias perteneciente a comunidades de esta zona.

El director general de la Comisión, Rafael Ruiz Morales, informó que las obras recién anunciadas forman parte del proyecto Carreteras Vivas y adelantó que se inició el trabajo con el primer subtramo Copainalá–Coapilla–Ocotepec con una inversión superior a los ocho millones de pesos.

Agregó que está programada la intervención de otro segmento y de tramos aislados del mismo camino, con lo cual la inversión total comprometida para la zona asciende a más de 23 millones de pesos.

Comunidades favorecidas

Entre las comunidades favorecidas se encuentran Chilpancingo, Independencia, La Trinidad, Guadalupe, San Antonio, Morelia, Llano Grande y Piedra Grande, por mencionar algunas.

Se estima que un total de 13 mil habitantes de las comunidades mencionadas, además de sus cabeceras municipales mejoren su conectividad y reduzcan sus tiempos con un infraestructura adecuada.

Una de las prioridades de la actual administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es la construcción y rehabilitación de caminos, con atención especial para la región de la gran cultura zoque.