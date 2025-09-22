Invertirán más de 44 mdp en Jitotol e Ixtapa

La puesta en marcha de tres proyectos de infraestructura vial destinados a mejorar la calidad de vida de aproximadamente 29 mil habitantes de regiones rurales de Jitotol e Ixtapa, tendrán una inversión conjunta de más de 44 millones de pesos (mdp), destacó el director de la Comisión Estatal de Caminos (CEC), Rafael Ruíz Morales.

En Jitotol, se realizará una inversión superior a los 24 mdp para la construcción de dos caminos que beneficiarán directamente a más de 16 mil habitantes de la cabecera municipal y de localidades aledañas.

Tramos en Jitotol

El primer proyecto en esta zona corresponde a la construcción del camino Jitotol–Rubén Jaramillo, en un tramo de 9.35 kilómetros, que servirá a las comunidades de Laguna de Pájaros Azules, El Paraíso, Matasano y Rubén Jaramillo.

El segundo es la construcción del camino Entronque Carretero (Jitotol–San Andrés Duraznal)–Ejido Cálido–Plan Paredón, específicamente en un subtramo de un kilómetro (del km 2+000 al 3+000), el cual mejorará la movilidad para los habitantes de Esquipulas, Cálido, San Antonio Buena Vista, El Amate y Plan Paredón.

Ixtapa

Por separado, en el municipio de Ixtapa, se inició la construcción del camino El Paraíso–El Nopal, con un subtramo de 1.9 kilómetros (del km 20+200 al 22+100).

Ruíz Morales informó que esta obra cuenta con una inversión de más de 20 mdp y representa un beneficio directo para más de 13 mil personas, facilitando el tránsito y el comercio en la zona. El delegado confió en que esta vialidad esté concluida para el próximo mes de diciembre.

Al destacar el impacto social de estas obras, el titular de la CEC aseguró que “los caminos significan oportunidades para que la gente transite en mejores condiciones, y las mujeres realicen sus actividades con mayor facilidad, y los productores saquen sus cosechas de manera oportuna”.