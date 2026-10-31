Invertirán más de 700 mdp para impulsar maíz nativo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con la titular de Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, María Luisa Albores González, y el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, con el propósito de sumar esfuerzos para fortalecer la producción y comercialización del maíz nativo de Chiapas.

Como parte de este encuentro, se firmó un convenio de colaboración entre Alimentación para el Bienestar y la Secretaría del Campo, orientado a vincular acciones del componente El Maíz es la Raíz, del Programa de Abasto Rural, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

A través de este acuerdo, el Gobierno de México invertirá más de 700 millones de pesos en equipos y herramientas para Chiapas.

Agradecimientos

Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo que brinda a la entidad y reconoció a María Luisa Albores González por sumar esfuerzos para impulsar la producción y comercialización del maíz nativo chiapaneco.

Mediante el componente El Maíz es la Raíz, se busca fortalecer las economías locales, promover la equidad en el territorio y fomentar una comercialización justa, en beneficio de las productoras y los productores del estado.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes la coordinadora estatal en Chiapas del componente El Maíz es la Raíz, Guadalupe Guillén; el subsecretario de Agricultura del Gobierno de Chiapas, Luis Darinel Alvarado Villatoro; y el coordinador de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria y Agroindustrial, César Rodríguez Márquez.