Investiga CEDH presunta sustracción de menores

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que se inició un expediente de queja en atención a una denuncia que circula en redes sociales donde se señala la presunta sustracción de dos menores de edad por parte de Edgar Rosales, delegado del DIF Estatal en un centro de rehabilitación.

La CEDH indica que, según la información recabada de manera preliminar, los hechos estarían relacionados con la presunta privación ilegal o el traslado irregular de dos menores edad.

Durante el domingo, y a través de las redes sociales, se hizo viral el testimonio de dos padres que denunciaron el presunto secuestro de su hija menor por parte de la Procuraduría de protección de niñas y niños y adolescentes del DIF de San Cristóbal.

Ese mismo domingo, el delegado del DIF Estatal, Edgar Rosales, informó a través de sus redes sociales que, tras la denuncia de una madre, misma que señaló el presunto secuestro por parte de autoridades, asistió a verificar el centro de rehabilitación.

A lugar el delegado llegó con elementos de la policía estatal y el personal del anexo le permitió el ingreso. Durante la visita notaron que dentro del lugar se tenían a dos menores, uno de 13 y otro de 15 años, contra su voluntad, pese a que el personal argumentó que estaban bajo el permiso de los padres.