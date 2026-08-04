Investiga CEDH retención de director del DIF

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, presidida por Horacio Culebro Borrayas, inició de oficio el expediente de queja CEDH/QUEJA/0706/2026, derivado de una denuncia difundida en redes sociales en la que se señala que Alejandro “N”, presidente municipal de Chanal, presuntamente mantiene privado de la libertad al director del Sistema DIF Municipal, Tomás “N”, por un conflicto institucional.

La CEDH precisa en un comunicado que de acuerdo con la información hecha pública, el propio Sistema DIF Municipal de Chanal condenó estos hechos, al considerar que podrían constituir una presunta detención arbitraria.

“De confirmarse, esta situación representaría una grave vulneración a los derechos humanos, al Estado de derecho y a los principios que deben regir el ejercicio del servicio público, donde ninguna autoridad puede actuar por encima de la ley ni utilizar el poder para someter, intimidar o restringir la libertad de las personas”, agrega.

Refrendan compromiso

Frente a estos señalamientos, la CEDH refrenda su compromiso con la defensa de la dignidad humana, la legalidad y la justicia, por lo que dará seguimiento puntual a la investigación para esclarecer los hechos, verificar la actuación de las autoridades involucradas y garantizar que se respete el debido proceso, la libertad personal y los derechos fundamentales de las personas presuntamente agraviadas.

Finalmente, indica que la protección de los derechos humanos constituye un pilar indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, consolidar una cultura de paz y asegurar que el ejercicio del poder público se conduzca con responsabilidad, transparencia y pleno respeto a la ley.