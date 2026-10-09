Investigación del caso Suchiapa sigue abierta

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el caso Suchiapa continúa abierto y que se realizan más actos de investigación tras la detención del alcalde y de otras personas.

En entrevista, explicó que el caso surgió a raíz de un operativo realizado previamente para combatir el narcomenudeo. En ese acto, dijo, se obtuvieron datos de prueba sobre el involucramiento de autoridades municipales con grupos criminales dedicados a esa actividad, y se logró acreditar la responsabilidad de varios de ellos, quienes hoy enfrentan la justicia.

Criterio de oportunidad

El fiscal señaló que algunos de los detenidos han solicitado un criterio de oportunidad y que aportarán pruebas e información sobre cómo operaba la trama de corrupción que, según indicó, se construía desde hace más de tres años en el municipio. Añadió que los arrestados colaboran con datos para poder obtener algún beneficio jurídico.

El objetivo, explicó, es saber con exactitud qué ocurría en Suchiapa y cómo se tejió esa red de corrupción. Aseguró que se i