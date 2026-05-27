Investigaciones resuelven problemas sociales

Los criterios nacionales y estatales de impulso a la investigación han priorizado que los proyectos tengan pertinencia social, por ello en Chiapas se desarrollan investigaciones que pueden resolver problemáticas en los entornos inmediatos como inundaciones, sequías, producción, rescate de lenguas y otros temas prioritarios.

Así lo expuso la titular de la dirección de Investigación y Postgrado (DGIP) Maria Eugenia Culebro, en el marco de la entrega de reconocimientos a los docentes incorporados al Sistema Estatal de Investigadores (SEI).

La funcionaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) aseguró que gracias a la visión de profunda responsabilidad del rector Oswaldo Chacón, la universidad destaca en el reconocimiento de la acreditación como integrantes del Sistema Estatal de Investigadores (SEI).

Cifras

Destacó que de total del 145 acreditados, 90 investigadores son de la Unach. De esta manera, en un acto que consolida su liderazgo académico, la universidad entregó un reconocimiento oficial a los docentes investigadores de la institución que obtuvieron su acreditación.

Durante la ceremonia, el rector Oswaldo Chacón Rojas declaró que este logro representa un gran esfuerzo individual que cuenta con un sólido respaldo institucional. Asimismo, manifestó que este acontecimiento llena de orgullo a toda la comunidad universitaria, dado que la Unach se posiciona firmemente como la principal entidad educativa impulsora de la investigación y la generación del conocimiento en Chiapas.

Participación

Las autoridades universitarias enfatizaron que la destacada participación de estos 90 científicos contribuye de manera fundamental a la formación académica de las nuevas generaciones de estudiantes. La labor de investigación realizada en los laboratorios y aulas fortalece de manera directa el compromiso histórico de la universidad con el desarrollo sostenible.