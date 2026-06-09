Investigador logra nombramiento internacional

Esvan de Jesús Pérez Pérez, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, recibió el nombramiento de Senior Member del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), una de las organizaciones científicas y tecnológicas más importantes del mundo.

Es egresado de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica y del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Representa un logro individual de gran relevancia y, al mismo tiempo, evidencia la capacidad de las instituciones de educación superior para formar investigadores de alto nivel.

Comentó que esta distinción es otorgada únicamente a profesionales que han demostrado trayectoria sobresaliente, liderazgo y contribuciones significativas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, posicionándose entre los perfiles de mayor reconocimiento dentro de la comunidad internacional.

Dijo que este reconocimiento fortalece la presencia de México en los escenarios globales de ciencia y tecnología, al destacar el trabajo de especialistas que contribuyen al avance del conocimiento, la innovación y la generación de soluciones para los desafíos actuales.

La distinción otorgada refleja la importancia de impulsar programas de posgrado enfocados en la investigación científica, la formación de talento especializado y la vinculación con organismos internacionales de prestigio.

“Este logro reafirma el compromiso de la comunidad académica con la investigación y el desarrollo científico como motores del progreso social y tecnológico, inspirando a nuevas generaciones de investigadores a alcanzar estándares de excelencia internacional”.