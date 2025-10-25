Investigadoras son retenidas en SCLC

El Posgrado en Estudios e Intervención Feminista dio a conocer su indignación por los hechos ocurridos el martes 22 de octubre de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en los que algunos transportistas de la localidad impidieron el derecho al libre tránsito y retuvieron en contra de su voluntad por algunas horas a dos profesoras-investigadoras.

También retuvieron a otras mujeres académicas y activistas provenientes de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela, Mozambique, Sudáfrica, Europa del Este y distintos lugares de México quienes llegaron como invitadas al evento “Horizontes posibles para futuros post-extractivistas”, que se está llevando a cabo en el Cesmeca-Unicach.

En el comunicado precisa que dichos acontecimientos, son el reflejo de la violencia feroz a la que las mujeres están expuestas cotidianamente y cuyo impacto se refuerza debido al abandono institucional que las feministas en la academia padecen día con día, traducido en escasos recursos económicos para operar, impedimentos para el ejercicio de derechos y prácticas de gobernanza vertical.

En el pronunciamiento exhortan a las autoridades locales a actuar con celeridad para reparar el agravio cometido en contra de sus compañeras y a las autoridades universitarias un compromiso decidido para apoyar y proteger un trabajo que se hace con diligencia, responsabilidad y que da visibilidad nacional e internacional a la universidad.