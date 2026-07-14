Investigadores desarrollan piano electroacústico

Investigadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) buscan dar continuidad al desarrollo de un innovador piano electroacústico diseñado y fabricado en Chiapas, informó la directora del plantel, Marisa Guadalupe Flores Aguilar.
Para eso, dijo, se reunieron recientemente con el pianista y compositor chiapaneco Arturo Aquino, con el fin de dar continuidad al desarrollo del proyecto, así como para consolidar una alianza orientada a impulsar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico con impacto regional y nacional.
Indicó que la propuesta del piano electroacústico integra conocimientos especializados en diseño electrónico, diseño mecánico y tecnologías de manufactura.
Este desarrollo representa un ejemplo del potencial de la colaboración entre la academia y el sector creativo para generar soluciones tecnológicas de alto valor agregado, concebidas y desarrolladas con talento chiapaneco.
Analizan colaboración
Además de fortalecer el proyecto del piano, analizaron nuevas oportunidades de colaboración en iniciativas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, orientadas a impulsar la transferencia de conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías y la generación de soluciones que contribuyan al fortalecimiento de la industria musical.
Arturo Aquino, originario de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, es uno de los pianistas mexicanos con mayor reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional.
Conocido como “El Piano de México”, distinción otorgada por el maestro Armando Manzanero, ha destacado por su virtuosismo y por fusionar la riqueza del folclore del sureste mexicano con propuestas contemporáneas de la música popular y latinoamericana, llevando la identidad cultural de Chiapas a diversos escenarios dentro y fuera del país.