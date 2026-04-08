Investigadores estudiarán programa Chiapas Puede

“Chiapas Puede es el ariete de lo que está creciendo en la entidad con la visión del gobernador Eduardo Ramírez, contar con el respaldo de la cooperación internacional mediante la visita de perfiles profesionales que observen el trabajo en territorio, permite posicionar el nombre de Chiapas y del modelo Fray Matías de Córdoba en el ámbito global”, comentó Roger Mandujano Ayala en el marco de la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la Universidad de Virginia, Estados Unidos.

Reafirmando su compromiso con una alfabetización transformadora y alineada a estándares internacionales, la Secretaría de Educación (SE) llevó a cabo esta alianza estratégica que fortalece las acciones educativas en el estado desde una visión descolonizada, intercultural y con proyección global, consolidando a Chiapas Puede como un modelo que continúa escalando en el interés internacional.

Alianza

Durante su intervención, la coordinadora operativa de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, Flor Marina Bermúdez Urbina, expuso que dicha colaboración representa una alianza estratégica de vanguardia, en la cual se fortalecerá la praxis pedagógica, reafirmando que la alfabetización se construye desde una visión humanista y sin precedentes, con impacto que trasciende fronteras.

“Integrar esa visión intercultural orientada por el modelo Fray Matías de Córdoba genera una proyección de proyectos que permiten comprender la vinculación académica, caminar desde el territorio y servir a las personas más olvidadas; así, Chiapas se alfabetiza, Chiapas se libera y el impacto deja de ser local para volverse universal”, expuso.

Expertos internacionales

Por su parte, Fernando Valverde Rodríguez, representante de la Universidad de Virginia, subrayó la relevancia de este tipo de colaboraciones, cuyo fin permitirá que un grupo de expertos internacionales visiten Chiapas para comprender, documentar y publicar sobre el trabajo realizado por el programa de alfabetización y su modelo Fray Matías de Córdoba, fortaleciendo su posicionamiento en el ámbito internacional.

“Desde nuestro privilegio, esta es una gran lección de vida; por tanto, debemos colaborar de forma intelectual y académica con un enfoque humanista. Nuestro apoyo se centrará en aportar la visión académica, porque la legitimidad moral ya la tiene”, mencionó.

Valverde reiteró el sentido de justicia y reconocimiento que impulsa el programa, por lo que es necesario visualizar estos esfuerzos como proyectos internacionales y modelos replicables en otras comunidades: “Dar proyección a un esfuerzo profundamente admirable”.

Roger Mandujano, titular de la política educativa, enfatizó el trabajo de alfabetización basado en la atención territorial y sustentado en el método Fray Matías de Córdoba, construido desde las pedagogías decoloniales, como un referente que hoy trasciende fronteras.

“Tenemos un batallón conformado por instituciones educativas para abatir al enemigo de la ignorancia. Hoy Chiapas se posiciona en la cooperación internacional para que estos perfiles profesionales identifiquen y reconozcan el trabajo realizado”, recalcó.

Mandujano Ayala pidió a los subsistemas fortalecer toda su capacidad y creatividad, ya que en este 2026 se redoblarán los esfuerzos para revolucionar conciencias y asegurar que en Chiapas se haga realidad el Lekil Kuxlenal (El Buen Vivir) desde los olvidados de la patria de México, proyectando este movimiento más allá del ámbito local.

En cumplimiento de una deuda histórica con los sectores más vulnerables y como parte de la visión de justicia social impulsada por el gobernador Ramírez Aguilar, este modelo educativo ha abierto nuevas oportunidades para quienes, por distintas circunstancias, habían quedado al margen del acceso a la educación, reconociendo en cada persona un sujeto de conocimiento y transformación, y consolidando a Chiapas Puede como un referente con eco internacional.