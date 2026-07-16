Investigadores impulsan la ganadería sostenible

En la región Costa-Soconusco del estado de Chiapas, la ganadería bovina representa una actividad de gran importancia económica, social y alimentaria para muchas familias rurales. Sin embargo, los sistemas pecuarios enfrentan actualmente diversos retos relacionados con el cambio climático, la disponibilidad de forrajes, la degradación de los suelos, el incremento en los costos de producción y la necesidad de hacer un uso más eficiente y responsable de los recursos naturales.

Ante este contexto, la ganadería sostenible se convierte en una alternativa fundamental para mejorar la productividad, fortalecer la seguridad alimentaria y reducir los impactos ambientales de la actividad pecuaria.

Este enfoque busca integrar prácticas de manejo que permitan producir de manera eficiente, conservar el suelo y el agua, mejorar el bienestar animal y aumentar la resiliencia de los sistemas ganaderos frente a los efectos del cambio climático.

Investigadores

Por ello, un grupo de investigadores ha promovido diversas acciones académicas, productivas y demostrativas orientadas al fortalecimiento de la ganadería sostenible.

Los expertos, encabezados por Juan Eduardo Betanzos, Sebastián Gómez, Alfredo Monterrosa, José Carlos Escobar y Miguel Antonio Ramón, explicaron que las acciones desarrolladas han estado enfocadas principalmente en la formación de estudiantes, con el propósito de que conozcan, analicen y repliquen estas prácticas.

De esta manera se tiene un espacio de enseñanza práctica, donde los estudiantes pueden observar directamente alternativas de manejo pecuario adaptadas a las condiciones tropicales del Soconusco.

Proyecto

Actualmente, trabajan en el establecimiento de pasturas mejoradas, como el pasto Bombaza (Panicum maximum), con el objetivo de incrementar la disponibilidad y calidad del forraje para el ganado. La elección de esta especie responde a su buen potencial productivo y a su tolerancia moderada a condiciones de sombra, característica importante dentro de los sistemas silvopastoriles.

Se busca incrementar gradualmente la cobertura arbórea en los potreros mediante árboles dispersos y cercas vivas, además de la suplementación estratégica; asimismo, se han incorporado principios de los sistemas silvopastoriles, como la presencia de árboles dispersos en potreros y el uso de cercas vivas.

En el componente sanitario, se ha promovido la importancia de establecer calendarios de vacunación y medidas preventivas para proteger la salud del hato.

Regiones

Si bien el trabajo de vinculación con productores aún se encuentra en una etapa inicial, se han compartido experiencias y conocimientos con dos unidades de producción de la región: una ubicada en el municipio de Huehuetán y otra en Villa Comaltitlán. Estos acercamientos permiten fortalecer el intercambio entre la universidad y el sector productivo, reconociendo la importancia del conocimiento local y la necesidad de generar alternativas adaptadas a las condiciones reales de los productores.

Más que promover acciones aisladas, el trabajo realizado busca que los estudiantes comprendan la ganadería como un sistema integral, donde interactúan el suelo, el agua, los pastos, los árboles, los animales, la sanidad, la alimentación y las personas. Esta visión permite formar profesionistas con mayor capacidad para proponer soluciones sostenibles, pertinentes y adaptadas a los territorios rurales de Chiapas.