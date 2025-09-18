Investigadores y estudiantes visitan Rizo de Oro

Académicos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en coordinación con el Capítulo Estudiantil de la Asociación Mexicana del Asfalto, realizaron una visita de estudio al proceso constructivo del Puente Rizo de Oro, en La Concordia.

En el lugar, estudiantes, docentes e investigadores destacaron el proceso constructivo y el cálculo estructural de la monumental obra, considerada una de las más relevantes en la infraestructura de Chiapas

Al respecto, Janette Cosmes, directora del Centro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Chiapas, y Gabriel Ballinas Salazar, docente-investigador de la Facultad y asesor académico de la Unach, coincidieron en señalar que es la primera vez que estudiantes tienen la oportunidad de conocer directamente un proyecto de envergadura.

La visita busca fortalecer la formación académica de los alumnos con experiencias prácticas y directas en el campo.

Se reconoció el apoyo institucional del rector Oswaldo Chacón Rojas y de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu), a cargo de Mónica Guillén Sánchez, quienes facilitaron el transporte para que esta valiosa experiencia formativa fuera posible.