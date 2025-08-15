Investigan abusos en anexo de Mazatán

Derivado de denuncias de presunto maltrato y abusos a internos del centro de Rehabilitación para el alcohólico y drogadicto localizado en el barrio Guadalupe del municipio de Mazatán denominado “Un día a la vez”, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), realizaron un operativo conjunto, extraoficialmente habrían sido retenidos para su investigación cuatro personas relacionadas con la institución, aunque se conoció que solo uno habría sido detenido y presentado.

La movilización policíaca provocó expectación entre la población y algunos de los internos que se encontraban en ese centro de rehabilitación de manera no voluntaria aprovecharon la confusión para escapar con rumbo desconocido, mientras que otros fueron entregados a sus familiares que los reclamaron.

Denuncias

Las versiones extraoficiales señalan que se denunció al centro por irregularidades, ya que el lugar no cumplió con el objetivo de proteger y rehabilitar a los pacientes; las personas que inicialmente apadrinaron a los enfermos alcohólicos y drogadictos se habrían retirado de la institución por presuntas anomalías.

Además de los Pakales y ministeriales intervinieron policías municipales, que resguardaron el orden y se mantuvieron a la distancia, sin tener papel relevante en la investigación a cargo de las autoridades correspondientes. Se desconoce si entre las investigaciones que se realizan está la muerte de un joven interno, la cual habría ocurrido hace algunos meses en ese centro de rehabilitación.

El también llamado anexo quedó sin el personal de apoyo ni los internos, por lo que muchos familiares de enfermos alcohólicos y drogadictos desconocen si buscarán otra alternativa o esperarán a que la situación se normalice en “Un día a la vez”.