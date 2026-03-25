Investigan adeudo a artesanas tsotsiles

La directora General del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, Marisol Urbina Matus, dio a conocer en entrevista con la prensa que la problemática surgida entre Alberto López, diseñador textil, y artesanas del municipio de Aldama, la dependencia a su cargo las está apoyando.

Precisó que las autoridades correspondientes ya están haciendo las investigaciones pertinentes de lo ocurrido.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que 14 artesanas tsotsiles del municipio de Aldama denunciaron el adeudo de 572 mil 800 pesos por parte del artesano y revendedor Alberto López Gómez, a quien señalan de incumplir desde hace varios años con el pago de piezas textiles elaboradas mediante trabajo tradicional.

La funcionaria estatal también hizo saber que a partir de este lunes se abrió el acceso principal de la Casa de las Artesanías que se ubica al interior del DIF regional, sobre el andador del Carmen en San Cristóbal.

Además informó que los murales que se realizaron hace meses bajo la dirección de Emilio Gómez Ozuna, serán inaugurados en el transcurso de los próximos días.