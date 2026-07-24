Investigan envenenamiento de perros en SCLC

Un presunto caso de envenenamiento de perros fue denunciado en las horas recientes por habitantes de la colonia del Valle en San Cristóbal de Las Casas.

Explicaron que el hecho ocurrió en la calle Cisne, de la citada colonia, lo que ocasionó la movilización de personal de Ecología y Medio Ambiente, así como de Servicios Públicos.

Al llegar a la colonia para recabar información y dialogar con los habitantes de la zona, quienes solicitaron que se investiguen los hechos y se sancione a quien resulte responsable.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso será turnado a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Acciones

Las autoridades recordaron que el maltrato y la crueldad contra los animales son conductas sancionadas por la ley y pueden constituir un delito.

Como parte de las acciones derivadas de la denuncia, también se reforzarán los recorridos de vigilancia en la colonia con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y brindar mayor seguridad tanto a los habitantes como a los animales.

Vecinos de la zona señalaron la importancia de esclarecer lo ocurrido, debido a que este tipo de hechos no solo representa un riesgo para los animales, sino también para la salud pública, al desconocerse qué tipo de sustancia pudo haber sido utilizada.