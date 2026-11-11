Investigan evolución patrimonial de servidores

En cumplimiento de la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar un gobierno transparente, honesto y comprometido con la rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, informa que se encuentra en curso el proceso de investigación de evolución patrimonial de 316 servidores públicos que ocupan cargos de alto nivel en la administración pública estatal.

Estas acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia y fiscalización que impulsa la dependencia para verificar que la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas corresponda con sus ingresos y obligaciones declaradas, de conformidad con la normatividad aplicable.

Control

La investigación de evolución patrimonial constituye una herramienta fundamental para prevenir, detectar y, en su caso, investigar posibles irregularidades, fortaleciendo los controles institucionales y la confianza ciudadana en el servicio público.

Ana Laura Romero Basurto refrenda el compromiso de la Secretaría de actuar con responsabilidad, rigor técnico y apego a la legalidad, impulsando una política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, en la que la transparencia y la honestidad sean principios fundamentales del servicio público.

Con estas acciones, Chiapas avanza hacia una administración pública donde las y los servidores del pueblo rindan cuentas y respondan con integridad a la confianza de la ciudadanía.