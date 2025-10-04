Investigan fármacos a partir del veneno de las serpientes

El veneno de serpientes si bien tiene un efecto negativo en el cuerpo humano y diversos animales, también tiene un beneficio: es posible obtener compuestos para fabricar fármacos que ayuden a controlar problemas de hipertensión, coagulación, dolor y otros; sin embargo, en México esta área de investigación es relativamente nueva.

Alejandro Carbajal Saucedo, responsable de la colección de Anfibios y Reptiles en la Universidad Autónoma de Nuevo León, comentó que “nuestro país es de las naciones que todavía está en pañales en este tipo de investigación, pero en el mundo se tiene una variedad de fármacos a partir del veneno”.

El investigador, que participó en la Semana de la Biología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que el desarrollo a nivel local ha sido lento, también porque no es fácil obtener ni los permisos ni las serpientes para hacer los estudios, que requieren de cierta capacidad tecnológica.

Sobre antídotos

Mencionó que en México existían dos compañías que fabricaban antivenenos, una formaba parte del Gobierno Federal, pero a partir de la pandemia se enfocó a la fabricación de una vacuna y dejó de lado los antídotos hasta la fecha. La otra es privada, sigue haciéndolos, de excelente calidad, reconocidos a nivel mundial.

No solamente fabrican los antídotos que se usan en México contra serpientes, alacrán, viuda negra, araña violinista, también envían a Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Participan en licitaciones para ofrecer a todas las entidades del país los antivenenos que ocupen.

Indicó que, desde siempre las serpientes han tenido mala reputación con los humanos partiendo del mal concepto de que “no hay mejor serpiente que la que está muerta, y eso es un error”. Juegan un papel importante en la red ecológica.