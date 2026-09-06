Investigan fraudes en compraventa de predios

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas diversas investigaciones por operaciones irregulares en la compraventa y escrituración de terrenos en Chiapas, según informó el consejero jurídico estatal, Guillermo Nieto Arreola.

El funcionario explicó que la administración estatal, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ha emprendido un proceso de regularización de la situación jurídica de múltiples propiedades, ante la existencia de casos donde compradores poseen los terrenos pero enfrentan obstáculos para inscribir sus escrituras en el Registro Público de la Propiedad.

Anomalías

Nieto Arreola detalló que entre las anomalías encontradas destacan operaciones sobre predios que forman parte de zonas protegidas o que son propiedad del Gobierno del Estado, así como casos en los que se utilizaron folios registrales incorrectos o se efectuaron inscripciones dobles.

“Principalmente porque registran doble, toman folios que no corresponden y en eso estamos trabajando”, precisó el consejero jurídico.

En relación con la posible participación de fedatarios públicos, Nieto Arreola indicó que si bien existen notarios y notarias que pudieron haber actuado de buena fe, también se han identificado situaciones que derivaron en procedimientos administrativos relacionados con patentes notariales.

Revisión

Una patente notarial ya fue retirada, aunque el caso cuenta con un amparo vigente, mientras que otros procedimientos continúan su curso ante las autoridades correspondientes. El funcionario añadió que en administraciones anteriores se otorgaron notarías a personas que ni siquiera residían en Chiapas, situación que forma parte de la revisión actual.

Sobre las pesquisas penales, el consejero jurídico confirmó que la Fiscalía General del Estado posee varias carpetas de investigación relacionadas con estas operaciones, aunque por disposición legal no reveló el número exacto de expedientes ni mayores detalles.