Investigan incendio del basurero de Tapachula

1nunciara un incendio en el basurero intermunicipal de Tapachula y mantener avances en su control, el alcalde Yamil Melgar Bravo afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en la investigación, ya que los dictámenes de Protección Civil (PC) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), establecen que el siniestro fue provocado.

Precisó que las investigaciones de campo las realizan los peritos de la Fiscalía que también han hablado con los habitantes de la zona, por lo que se esperan los resultados de la averiguación previa que se encuentra abierta.

Paralelo a ello, también se ha venido atendiendo la recolección de residuos sólidos en la ciudad, con 30 camiones -15 de los 36 que se recibieron al inicio de la administración-, 10 nuevos en arrendamiento y cinco que fueron adquiridos recientemente”.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo presente la secretaria del Medio Ambiente del Estado, Magdalena Torres Abarca, el alcalde tapachulteco mencionó que se han colocado contenedores en puntos críticos, lo que permitirá mejorar la recolección.

El secretario de Protección Civil (PC) Municipal, Demetrio Martínez, explicó que una fuerza de tarea de más de 170 personas trabaja en el basurero municipal, en donde se han derramado casi cinco millones de litros de agua para controlar el siniestro, además del uso de maquinaria pesada para la remoción de la basura y atacar el centro del fuego que “ya no está en forma superficial”.

A su vez, el titular de Sedurbe, Juan Carlos Gallegos, mencionó que se ha evitado el ingreso de personas ajenas al basurero para evitar riesgos por el número de maquinaria y personal que se encuentra trabajando en el lugar, con lo que se busca evitar accidentes.