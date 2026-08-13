Investigan mala aplicación de pruebas de VIH

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas inició un expediente de queja para investigar la presunta aplicación inadecuada de pruebas rápidas para la detección de Hepatitis C, Sífilis y VIH en Tapachula, luego de que organizaciones sociales y publicaciones en redes sociales encendieran las alarmas sobre el procedimiento utilizado.

El expediente, marcado con el número CEDH/QUEJA/0744/2026, fue abierto de oficio por el organismo, derivado de información difundida en el grupo Interinstitucional de VIH e ITS 2026 Tapachula, así como de señalamientos vertidos en plataformas digitales.

De acuerdo con la CEDH, representantes de la sociedad civil, entre ellos, la agrupación “Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.”, manifestaron su preocupación ante la posible falta de apego a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la aplicación de dichas pruebas, al considerar que el método empleado podría no garantizar la calidad y confiabilidad requeridas en materia de salud.

La CEDH subrayó que cualquier procedimiento relacionado con la detección y atención de enfermedades debe realizarse bajo criterios que aseguren la dignidad, la seguridad y el respeto a los derechos de las personas.