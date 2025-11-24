Investigan maltrato animal en Tuxtla Gutiérrez

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Ambiental, inició la carpeta de investigación por el presunto delito de maltrato animal, por hechos ocurridos en la colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez.

Derivado de la publicación en Facebook donde se señaló el maltrato a un perro, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) se trasladaron al lugar de los hechos; además la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravios de Animales de Compañía ya realiza los actos de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Protocolo

Cabe mencionar que el perrito fue trasladado al parque Tuchtlán, para realizarle los estudios necesarios.

La FGE reitera su compromiso en la prevención e investigación de los delitos que vulneren a los animales de compañía, garantizando Cero Impunidad.