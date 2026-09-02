Investigan presunta colusión de policías

Después de que se hiciera pública la presunta colusión de policías municipales de Teopisca en el fallecimiento de un hombre detenido el pasado domingo 30 de agosto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas inició un expediente de queja para esclarecer los hechos.

Según distintos medios locales, los elementos ingresaron al domicilio de un ciudadano tras recibir un reporte anónimo relacionado con una supuesta alteración del orden público.

Caso

Videos difundidos muestran al hombre sobre la azotea de su casa, mostrando resistencia y defendiéndose de los elementos con palo y machete, mientras que la policía municipal de Teopisca habría utilizado diversos medios y fuerza física para lograr someterlo.

La CEDH indicó que la información preliminar apunta a que, tras su detención, el ciudadano presuntamente no habría sido trasladado de manera inmediata a la comandancia municipal, existiendo señalamientos “sobre posibles agresiones físicas que podrían constituir graves violaciones a sus derechos humanos”.

Horas más tarde, señala la dependencia, el cuerpo del ciudadano fue localizado sin vida en los separos municipales, situación que le fue notificada a sus familiares.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Teopisca, incluyendo el presidente municipal, Luis Alberto Valez Díaz, ha hecho algún posicionamiento oficial sobre el caso.