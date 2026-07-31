Investigan presunta detención de periodista

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas investiga la presunta detención arbitraria del periodista Vicente Ángel “N”, administrador de la página informativa “Estamos al Día”, quien habría sido privado de su libertad mientras cubría un operativo de desalojo en el municipio de Motozintla.

El caso cobró relevancia en redes sociales, tras conocerse que el comunicador permanece en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) No. 7, con sede en Huixtla.

Esto motivó la apertura del expediente CEDH/QUEJA/0271/2026 desde el pasado 6 de abril, según informó el organismo presidido por Horacio Culebro Borrayas.

De acuerdo con la denuncia presentada por familiares, los hechos ocurrieron cuando Vicente Ángel salió de su domicilio con rumbo a su trabajo y, al encontrarse con un despliegue de fuerzas de seguridad en la ribera del río, decidió documentar lo que ocurría con su teléfono celular.

Fue en ese momento cuando elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) lo detuvieron, presuntamente como represalia por su labor informativa.

Libre expresión

La CEDH advirtió que estos hechos podrían constituir violaciones graves a derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, el derecho a informar y a ser informado, así como al debido proceso y acceso a la justicia.

El organismo expuso que ya requirió informes a las autoridades involucradas para verificar que su “actuación se haya apegado a la legalidad y a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

La Comisión Estatal subrayó que la protección de quienes ejercen el periodismo es esencial para la vida democrática y sostuvo su compromiso de dar seguimiento puntual al expediente hasta su conclusión, privilegiando la tutela efectiva de los derechos humanos y el combate a cualquier acto de arbitrariedad o abuso de poder.