Investigan presunto abuso a infante en escuela

Después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de Chiapas abrió una investigación por posible abuso sexual contra una infante de tres años en el Colegio La Salle de San Cristóbal, la institución educativa publicó un comunicado afirmando que ha cooperado con las autoridades en todo momento.

El centro educativo privado detalló que ha proporcionado los videos de seguridad de las áreas específicas señaladas en la indagatoria, así como bitácoras institucionales, documentación y protocolos de actuación.

En el comunicado aclaran que hasta la fecha no existe una condena "porque de las constancias que obran de la indagatoria, no se ha logrado acreditar que los hechos hayan ocurrido en nuestras instalaciones".

Según informó la institución, que alberga los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, las autoridades educativas han tenido conocimiento de su actuación en las investigaciones.

Hicieron un llamado respetuoso a la comunidad de padres y madres de familia para que se mantengan informados a través de los canales oficiales de comunicación.

"Nuestra institución ha construido su historia sobre la base de valores, transparencia y compromiso con el bienestar de nuestra comunidad estudiantil", agregaron en el documento.