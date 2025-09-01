Investigan propiedades de fruto chiapaneco

Dos estudiantes y una profesora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) colaboran en un proyecto de la UNAM, cuyo objetivo es preservar un fruto del género endémico Tridimeris chiapensis, perteneciente a la familia de las anonáceas, que podría encontrarse en peligro de extinción, ya que existen registro de muy pocos árboles en Chiapas.

El proyecto, coordinado por el investigador del Departamento de Botánica de la UNAM, Andrés Ernesto Ortiz Rodríguez, cuenta con la participación de la docente de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Mayra Rubí Méndez Bautista, así como de las estudiantes del mismo programa educativo, Maydel Álvarez Gutiérrez y Norma Cardeño López.

En los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, ellas realizan la caracterización nutrimental de la pulpa, cortezas y semillas de este fruto obtenido del árbol Tridimeris chiapensis, el cual tiene una forma semejante al mango. Conforme madura cambia de tonalidades verdes a marrones, desprende un intenso aroma (mezcla entre piña y coco), posee una pulpa fibrosa y un sabor menos dulce que otras frutas tropicales.