Investigan violencia en Escuela Normal Rural

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y un grupo especializado, realizar las investigaciones correspondientes ante los hechos de violencia denunciados por madres y padres de familia, así como estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural, ubicada al poniente de la capital.

Un equipo multidisciplinario ya se encuentra desahogando las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades. Hasta el momento se tienen recibidas cinco denuncias de alumnas y alumnos.

Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante estos lamentables hechos cometidos en agravio de jóvenes estudiantes, y quien o quienes resulten responsables enfrentarán a la justicia.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

Compromiso con la paz de Pantelhó

Por separado, al acompañar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su gira de trabajo por el municipio de Pantelhó, Llaven Abarca, destacó que después de años en los que la violencia lastimó a este municipio, se ha recuperado la tranquilidad y gobernabilidad.

“Gracias al trabajo coordinado y al respaldo del Gobernador, esto ha sido posible. Por ello, el compromiso de las autoridades es seguir trabajando de la mano de la ciudadanía para que Pantelhó permanezca en la ruta de paz. Estamos aquí para defender al pueblo y quien atente contra los derechos de sus habitantes tendrá que enfrentar la justicia”, enfatizó.

Mientras que, en su visita a este municipio de los Altos, el mandatario chiapaneco reiteró que el gobierno de la Nueva ERA trabaja desde el territorio, reconociendo a quienes no habían sido escuchados, siguiendo los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar el bienestar y la prosperidad compartida en todos los pueblos, sobre todo en aquellos que más nos necesitan.

“He visitado este gran municipio en muchas ocasiones y quiero que todas y todos sepan que vamos a seguir pendientes de lo que el pueblo necesite”, concluyó.