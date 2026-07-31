Investigará CEDH caso de menores abandonados

Después de que se hiciera público el caso de seis menores de edad abandonados por su madre en la localidad Ampliación Galilea, municipio de Teopisca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició de oficio un expediente de gestoría.

Caso

Medios locales han informado que en Ampliación Galilea seis menores de edad permanecen sin el cuidado de una persona adulta, esto tras el fallecimiento de su padre hace tres años y el posterior abandono de su madre.

En su comunicado, la CEDH indica que los menores sobreviven en una precaria vivienda construida con madera y cartón, expuestos a las inclemencias del tiempo y con un limitado acceso a alimentos básicos, “situación que podría representar una grave vulneración de sus derechos humanos”.

Según el testimonio de la hermana mayor, de 17 años, como han informado, desde que su madre abandonó el hogar, ella y sus hermanos han enfrentado solos las dificultades de la vida cotidiana, asumiendo la responsabilidad de cuidar a su familia.

Apoyo

Desde que su caso se hiciera viral, distintos sectores de la sociedad se han solidarizado con los menores. Ese fue el caso de comerciantes de muebles del Mercado Regional de los Productores del Sur (Merposur), mercado de San Cristóbal de Las Casas, quienes les llevaron despensa y dos camas.

“Esta realidad pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección integral para la niñez y la adolescencia, especialmente en comunidades con altos índices de marginación y pobreza”, indicó la CEDH.