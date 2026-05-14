Investigarán a elemento que prohibió toma de fotos

Tras la viralización de un video donde un elemento policial detiene una sesión fotográfica en el Museo de San Cristóbal (Musac) argumentando la necesidad de permisos, la dirección de la Policía Municipal informó que investigará estas acciones que podrían considerarse como presuntas faltas disciplinarias.

A través de un comunicado, la dirección informó que, de conformidad con el artículo 76 del reglamento interno se dio vista formal a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia.

Esto con el objetivo de que determine el inicio y sustanciación del procedimiento interno correspondiente. La institución aclaró que se actuará con estricto apego al debido proceso, “el derecho de audiencia y la presunción de inocencia de la persona involucrada”.

Por su parte, la directora del Musac, Blanca Ricci, hermana de la presidenta municipal, Fabiola Ricci, publicó un video en el que reiteró la apertura del recinto a todo el público, señalando que “a través de sus fotografías y videos pueden promocionar estos lugares”.

Asimismo, recordó la invitación para la noche de museos en la que el Musac tendrá eventos previstos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche