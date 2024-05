Investigarán actuar del personal médico

Los hechos ocurrieron en el hospital de Ocosingo. Diego Pérez / CP

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que colaborará con las autoridades que requieran conocer más detalles sobre la atención otorgada a una paciente obstétrica en el Hospital Rural del programa IMSS-Bienestar en Ocosingo, donde un infante falleció.

Denuncia

Blanca Guzmán denunció vía redes sociales su ingreso al Hospital de Ocosingo el pasado 6 de mayo con dolores de parto, donde la valoraron y no le informaron de ningún detalle con el bebé. No obstante, un doctor la condujo para su intervención vía cesárea.

“Prácticamente me obligó a tener un parto. Posteriormente, conforme fueron avanzando mis contracciones, él me estuvo metiendo la mano en cada contracción, como queriéndomelo jalar. Eso fue varias horas. Ya como a eso de las siete de la noche, me ingresó a la sala de labor de parto, donde tampoco pude. Y le dije también ahí estando ya en ese momento que me operara por favor” expresó en un vídeo.

Al respecto, el IMSS lamentó el deceso, reiteró el respaldo a la familia y dio su versión de lo ocurrido. Según informó, la paciente acudió el 6 de mayo con trabajo de parto, fue valorada para establecer el procedimiento hospitalario.

“Al considerar que llevaba un periodo expulsivo prologado, se le realizó una cesárea, obteniendo un producto en paro cardiorespiratorio. La paciente permaneció en vigilancia médica hasta que se decidió su egreso por mejoría, recibió clínica y apoyo psicológico” dijo.

El IMSS se comprometió a llevar a cabo una sesión de análisis para revisar el actuar del personal y determinar las causas del deceso. Además, colaborará con las autoridades que requieran información del caso y reforzará las medidas preventivas para fortalecer la atención durante el embarazo, parto y post parto.