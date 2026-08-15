Investigarán caso de menor encadenado

Tras la difusión de imágenes donde se observa a un menor de edad encadenado en la localidad de Abasolo, en el municipio de Ocosingo, el DIF municipal informó que atendió el caso, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una carpeta de queja por el presunto encarcelamiento de la persona que difundió el hecho.

La CEDH indicó que, de acuerdo con la información difundida, el menor habría sido localizado caminando con una cadena y un candado colocados en uno de sus tobillos, situación que generó preocupación e indignación entre la ciudadanía.

Comunicado

A través de un comunicado, el DIF municipal de Ocosingo informó que actualmente se encuentra trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes, brindándole atención al menor, así como la protección necesaria.

Por su parte, la Red intercultural de abogadas de Chiapas también externó su rechazo y profunda indignación por las imágenes difundidas en las redes sociales, e hicieron un llamado a la Fiscalía General de Estado (FGE) para que desarrolle una investigación con perspectiva intercultural y de infancia.

Protección al menor

El DIF reiteró que al tratarse de un caso que involucra a un menor de edad y por la naturaleza delicada del mismo, no le será posible proporcionar información adicional, esto, señalan, “con el propósito de proteger su identidad, privacidad e integridad”.

La CEDH informó que también abrió un expediente de queja por el presunto encarcelamiento de la persona que viralizó el caso. Familiares han solicitado su liberación y la intervención de las autoridades, al considerar que su detención podría ser injusta.