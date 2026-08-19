Investigarán hostigamiento a vendedores indígenas

Después de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunciara hostigamiento y discriminación contra tres vendedores tsotsiles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas inició un expediente de queja con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que, respetando las competencias de las autoridades, dará seguimiento a las investigaciones para determinar si existen vulneraciones a los derechos humanos.

La CEDH recordó que, según la información disponible, la presidencia municipal de San Cristóbal, por medio de la dirección de Servicios públicos, habría impedido el derecho de audiencia de los vendedores, lo que, explican, podría profundizar las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social.

Derecho

En su comunicado, el Frayba reiteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que la garantía de audiencia constituye un pilar fundamental del debido proceso, garantizando el derecho de toda persona a ejercer su defensa.

El Frayba explicó que el caso no debe ser valorado de manera aislada, “sino de forma conjunta, desde una perspectiva interseccional que permita identificar las desigualdades y las formas de discriminación estructural que enfrentan”.