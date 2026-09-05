Investigarán hostigamiento hacia vendedoras ambulantes

Después de que se viralizara el video de una menor de edad denunciando el hostigamiento por parte de elementos de servicios públicos de San Cristóbal hacia su familia comerciante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició un expediente de queja para esclarecer los hechos.

Señalaron que, de acuerdo con la denuncia pública, los hechos habrían ocurrido cuando la mujer regresaba de recoger a sus hijas e hijos de la escuela, siendo abordada por servidores públicos municipales, quienes presuntamente le aseguraron la mercancía con la que obtenía el sustento de su familia.

Agregaron que, durante estos acontecimientos, las niñas y los niños habrían quedado expuestos a una situación de tensión, violencia y posible afectación emocional.

La CEDH indicó que la determinación de intervenir se debe a que los hechos podrían representar una afectación a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de la familia.

La CEDH solicitará los informes y realizará las diligencias necesarias para determinar si existieron posibles violaciones a los derechos humanos, particularmente a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al derecho al trabajo y al interés superior de la niñez.