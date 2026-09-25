Investigarán presunto linchamiento en Ocosingo

Después de que en la comunidad Las Tacitas, Ocosingo, se informara sobre el presunto linchamiento de una pareja tras ser acusada de brujería, quemándolos vivos en la plaza central, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que han abierto un expediente de queja para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la información preliminar, ambas personas habrían sido señaladas por algunos pobladores de realizar supuestas prácticas de brujería, por lo que en un primer momento fueron retenidas.

Posteriormente, indica la CEDH, los señalados habrían sido trasladados hasta el domo principal de la localidad, donde presuntamente fueron sometidos a actos de violencia que culminaron en su muerte.

Durante los hechos, algunos pobladores grabaron y tomaron fotos que empezaron a circular en las redes sociales.

“Estos hechos, por su gravedad, requieren una investigación exhaustiva, imparcial y apegada a derecho que permita esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades correspondientes y garantizar que ninguna persona sea privada de la vida mediante actos de violencia colectiva”, sostuvo la dependencia.

Enfatizó que ninguna acusación, creencia, rumor o señalamiento comunitario puede justificar la violencia.