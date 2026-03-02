Investigarán supuestos sobornos a pakales

El gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar informó que se inició una investigación para esclarecer los señalamientos en contra de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), luego de que se hiciera pública una nota periodística del medio nacional El Universal donde se asegura que habría recibido sobornos de parte del crimen organizado.

De acuerdo con el texto periodístico publicado se indicó que tras el hallazgo de documentos en una de las cabañas donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se encontró que la corporación habría recibido 100 mil pesos mensuales en noviembre del 2024 para su operación ilícita en la entidad.

Al mismo tiempo reveló que en dicha lista de gastos del Crimen Organizado (CO) aparecen pagos de “apoyo” y “servicios” en 11 municipios de la entidad.

Ante esta situación el mandatario chiapaneco a través de sus redes sociales dio a conocer que instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar una investigación contra la corporación.

Ramírez Aguilar añadió que de ser cierta la información, se aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables; precisó que esta situación daña la imagen de la seguridad en la entidad, así como los resultados obtenidos en la lucha contra el crimen.

Secretaría Anticorrupción

Por su parte, Ana Laura Romero Basurto dijo que Chiapas lleva camino adelante, pues tiene sistemas de vigilancia y anticorrupción operando por lo que la identificación de conductas fuera de la ley son inmediatamente atendidas.

“Como ya informamos en los portales oficiales, han iniciado de manera inmediata las acciones de investigación correspondientes con motivo de la nota publicada por el periódico El Universal, donde se acusa alguna posible participación de autoridades locales con la delincuencia organizada a nivel nacional”, dijo.

Explicó que en congruencia con la visión de la Nueva ERA y el principio de Cero Corrupción y Cero Impunidad, se llevará a cabo una indagatoria exhaustiva, técnica y con apego irrestricto a la legalidad, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Explicó que en caso de acreditarse responsabilidades, se aplicará todo el peso de la ley, sin distinciones, y se dará vista a las autoridades competentes para las determinaciones que correspondan.