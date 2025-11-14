Invierten 122 mdp en Caminos Artesanales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su Centro Chiapas, informó que se avanza en la modernización de seis caminos rurales bajo el programa “Caminos Artesanales”, una iniciativa que une infraestructura con inclusión social.

Con una inversión de mas de 122 millones de pesos (mdp), se intervienen 16.5 kilómetros de vías en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Chanal, Huixtán y Amatenango del Valle.

Los trabajos, que consisten en la construcción de roderas de concreto hidráulico y obras complementarias, son llevados a cabo por las propias manos de mujeres y hombres habitantes de estas regiones, generando empleos locales y mejorando la conectividad de manera sustancial.

Sello Nacional

El esfuerzo en Chiapas es parte de una estrategia nacional mucho más amplia. De acuerdo con reportes recientes de la SICT, a nivel nacional se han concluido ya 137.08 kilómetros de Caminos Artesanales en 11 estados del país

La meta para este año es construir 135 caminos que, en conjunto, sumarán 431.57 kilómetros y beneficiarán a más de 136 mil 474 habitantes.

Desarrollo

Los Caminos Artesanales son vistos como un proyecto para transformación social. Al acercar a las comunidades marginadas a servicios esenciales como salud, educación y comercio, con miras de reducir la brecha de desigualdad y generar una derrama económica que se quede en las localidades.

También impulsan la economía local, promueven el turismo, preservan las tradiciones y fortalecen el tejido social, estas obras tiene un presupuesto asignado de 15 mil 500 mdp para el sexenio, y mil 674.70 mdp ya ejercidos, el programa avanza con la mira puesta en una meta sexenal de dos mil 107 kilómetros de Caminos Artesanales.