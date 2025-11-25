Invierten 4 mdp en parque ecológico

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, señaló que el parque ecológico Coyatoc avanza con la construcción de su laguna de mitigación y su trazo general. Con una inversión de cuatro millones de pesos y el uso de insumos propios de viveros municipales, el proyecto busca convertirse en un espacio de conservación y prevención de riesgos que quedará blindado como área natural protegida.

De acuerdo con el alcalde, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de un documento técnico para continuar con la siguiente fase de trabajos.

“Vamos muy avanzados, ya se hizo la laguna, ya tenemos el trazo, y en unos días podremos informarles de los avances que ya tenemos con este parque tan importante”, afirmó.

Explicó que este espacio se proyecta como un nuevo pulmón para la ciudad, orientado a la conservación ecológica.

A diferencia de obras de gran costo, destacó que el Coyatoc se desarrolla principalmente con insumos y plantas provenientes de los viveros municipales.

“No va a ser mucha la inversión, lo que vamos a trabajar es prácticamente con insumos que ya tenemos, con la reforestación y el trazo de algunas pistas”, señaló.

Uno de los elementos centrales del parque es la laguna de regulación, que, de acuerdo con el alcalde cumple dos funciones clave: preservar el manto acuífero y reducir riesgos por inundaciones.

“Esta bajante de agua viene de Poetas, de Insurgentes, de Vida Mejor y llega hasta colonias como La Toscana, La Floresta y Patria Nueva. Esta vez no tuvimos mayores afectaciones gracias a la laguna”, subrayó.

Beneficios

El programa tiene una dualidad: conservación ecológica y prevención de riesgos, convirtiéndose en una herramienta para mitigar impactos en zonas históricamente vulnerables a inundaciones.