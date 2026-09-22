Invierten 71 mdp en caminos rurales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) destinó 71 millones de pesos para la atención de cinco caminos rurales en Chiapas, con una meta de 38 kilómetros, inversión a la que se le suman las obras ferroviarias del Tren Maya y el Tren Interoceánico, este último con avance superior al 90 % de vía férrea para transporte comercial y de carga.

En el rubro de trenes de caminos rurales, la dependencia federal reportó para Chiapas un tren de maquinaria, cinco caminos y una inversión de 71 millones de pesos para cubrir 38 kilómetros.

Dentro del programa de Caminos Artesanales, el estado registró seis caminos atendidos y una meta de 17 kilómetros para 2025 con un presupuesto de 122 millones de pesos.

Para 2026, la meta en Chiapas asciende a 66.23 kilómetros con una inversión de 148.09 millones de pesos, lo que permitió iniciar dos caminos, establecer 25 frentes de trabajo y generar 80 empleos directos.

En el apartado de caminos rurales y alimentadores, la SICT asignó 2.3 MDP a la entidad.

Respecto al Programa de Rehabilitación y Estabilización de Terracerías Existentes, la SICT detalló que en Chiapas se destinaron 71 millones de pesos para la atención de cinco caminos que cubren una meta de 38 kilómetros.

Este programa transforma los caminos comunitarios en vías modernas y duraderas mediante el uso de maquinaria especializada.

De manera paralela, la obra del Entronque San Cristóbal, con una extensión de 2.14 kilómetros, reinició trabajos en mayo de 2026 y registra un avance físico del 95.34 por ciento.

En el ámbito ferroviario, el apoyo para la construcción de infraestructura para la operación del Tren Maya de carga benefició a cinco estados, incluido Chiapas, con un avance físico del 60 por ciento al 30 de junio de 2026.

Asimismo, continúa el acompañamiento para la construcción y rehabilitación de la Línea K del Tren Interoceánico, que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, a lo largo de aproximadamente 459 kilómetros de vía férrea de uso mixto.

Al 30 de junio de 2026, este proyecto registra un avance físico del 90 por ciento y ya se inauguró su primer tramo entre las estaciones Tonalá y Arriaga.