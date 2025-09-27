Invierten en red hidráulica tras heredar deuda

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, señaló que el suministro de agua padece cortes y turbiedad, a la par que enfrenta una problemática estructural derivada de una deuda acumulada de 900 millones de pesos que afectó la normalidad del servicio, mientras anunció pagos ya realizados, destacando inversiones propias del Ayuntamiento y otras federales para rehabilitar la infraestructura hidráulica.

El alcalde subrayó que varias colonias han sido incluidas en los trabajos de renovación, entre drenaje sanitario y suministro potable.

Acceso federales

Explicó que la problemática estructural derivada de una deuda acumulada complicó el acceso a fondos federales para obras de agua potable.

“Encontramos una deuda de 900 millones de pesos que no nos permitió acceder a fondos federales. Ya estamos regularizando y pagando”, declaró.

Por otro lado, añadió que parte de ese monto fue un crédito fiscal de 120 millones de pesos relacionado al IVA, lo que retrasó inversiones en redes.

A la fecha, dijo, se han aplicado cerca de 50 millones de pesos para renovar la red hidráulica, sumando esfuerzos municipales y federales.

De esos, ya se han cubierto unos 40 millones en pagos que abrirán el camino para realizar obras de infraestructura que mejorarán el abastecimiento de agua potable.

Colonias como Infonavit Grijalva, Las Lomas, Infonavit El Rosario, Bienestar Social, Plan de Ayala, Ampliación Terán y Barrio Hidalgo son algunas de las beneficiadas con los trabajos de mantenimiento.

Además de intervenciones en colonias ubicadas en los márgenes de los arroyos Santa Ana, Cerro Hueco y del río Sabinal, como El Brasilito, Parque Madero, Barrio Hidalgo y Terán para rehabilitación de colectores sanitarios.