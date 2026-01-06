Invita a celebrar Día de Reyes con ciencia

La Agencia Digital de Innovación y Tecnología del Estado de Chiapas (Aditech) invita a niñas, niños, jóvenes y familias a disfrutar de una celebración especial por el Día de Reyes, con entrada gratuita, el sábado 10 y domingo 11 de enero del presente año, en el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) y el Planetario Tuxtla.

Por instrucciones del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y con el firme propósito de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los hogares chiapanecos, la Aditech organiza esta jornada especial de divulgación científica, aprendizaje y convivencia familiar.

En el MUCH, las y los visitantes podrán recorrer espacios interactivos como las salas Biodiversidad y Conocimiento; Energía como motor de cambio y Desarrollo Sustentable. Además, disfrutarán de la exposición temporal “Los Sentidos”, una experiencia inmersiva que invita a explorar el mundo a través de la percepción.

Entre las actividades destacadas se encuentran, experimentos científicos con el Dr. Kukito; Juegos y aprendizaje en la Ludoteca; El recorrido por la monumental exposición “Sbeel Dinosaurios”, un fascinante viaje al pasado prehistórico.

En el Planetario Tuxtla, las familias podrán conocer la Terraza Astronómica y la Sala Universo, además de disfrutar de impresionantes proyecciones en el Domo 360, como Arqueoastronomía Maya: los observadores del universo y Universo Violento, entre otras. Asimismo, se impartirán talleres de ciencia diseñados para todas las edades, fomentando el aprendizaje lúdico y el interés por el conocimiento.

Esta celebración gratuita respalda el compromiso del Gobierno del Estado de Chiapas y de la Aditech con la democratización del acceso al conocimiento científico y tecnológico, entendido no como un lujo, sino como un derecho y una herramienta fundamental para el desarrollo social, educativo y cultural de la entidad.