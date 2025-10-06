Invita a ciudadanos a presentar propuestas

Una nueva jornada dominical se realizó en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde decenas de ciudadanos acudieron a continuar trabajos de limpieza y acomodo de los espacios; además se realizaron algunas primeras actividades culturales.

Así lo explicó Joselyn Torres, representante de la Fundación Fernando Castañón-Pro Museo de la Ciudad, quien agregó se trata de la tercera actividad mediante la cual brigadas ciudadanas dan vida al emblemático edificio.

Día de Muertos

Actualmente se está trabajando para elaborar el altar por Día de Muertos y será comunitario con el reconocimiento de personajes locales.

Detalló que el trabajo superó el 70 % de los avances generales en áreas como jardinería, pintura y reacomodo de la colección de objetos del propio museo.

En tanto que las aéreas de limpieza mayor están prácticamente concluidas, por lo que otro grupo de ciudadanos avanza en la creación de una oferta artística y cultural para agendar la reapertura del recinto.

Llamó a la ciudadanía a participar de estas actividades y a proponer eventos para ser incluidos en el catálogo de propuestas y continuar con el proyecto de un Museo totalmente ciudadano.