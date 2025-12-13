Invita al encendido del árbol en el MUCH

Con el espíritu cálido que anuncia la llegada de la Navidad, el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) se prepara para iluminar una de las noches más especiales del año.

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar Ruiz, extiende una cordial invitación a toda la población para acompañar el encendido del árbol de Navidad este domingo 14 de diciembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en las instalaciones del MUCH.

Como cada año, este encuentro se ha convertido en una tradición que llena de luz y esperanza a las familias chiapanecas.

Celebrar la magia navideña

En ese sentido, Jovani Salazar destacó que este evento busca reunir a la comunidad para celebrar la magia navideña, momentos que, dijo, “invitan a vivir en paz, llenos de alegría y unión familiar, para hacer juntas y juntos que la noche brille”.

La celebración contará con entrada gratuita, pensando en que niñas, niños, jóvenes y personas adultas puedan disfrutar de una tarde cálida, envuelta en el encanto propio de la temporada. Además, se contará con la presencia de invitados especiales, entre ellos Michelle Alejandra Arellano Guillén, la niña genio chiapaneca, cuya participación dará un brillo aún más especial a esta jornada festiva.

La Aditech y el MUCH invitan a todas las familias a dejarse llevar por la ilusión decembrina y a compartir un momento que promete emociones, sorpresas y, sobre todo, la magia que solo la Navidad puede ofrecer. Las y los esperamos para encender juntos la luz que une nuestros corazones.