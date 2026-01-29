Invita CRIT a ser parte del programa primavera 2026

Mediante el Club Amigos del Teletón, el CRIT Chiapas invita a una nueva generación de jóvenes para participar en el programa de primavera junto a pacientes para realizar actividades recreativas y sociales de integración.

La invitación es para sumarse a la gran red de apoyo en beneficio de personas con discapacidades y condiciones, donde los voluntarios niños y adolescentes son de vital ayuda, explicó Ana Karen Vázquez, promotora de Proyectos de Inclusión del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT).

Fechas

Detalló que las actividades se realizarán del 21 de febrero al 28 de marzo, en cinco sábados, invitando a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad.

Teniendo una primera capacitación el 14 de febrero, por lo que reafirmaron su invitación para encontrar amigos de cara a la Primavera Teletón.

“Ellos donan lo más valioso que existe: su tiempo. Tiempo para acompañar, para escuchar, para jugar, para aprender, para enseñar... Tiempo para ser ese amigo en quien confiar, esa familia que sostiene, esa red de apoyo segura, inclusiva y amorosa que impulsa a que cada niño, niña y adolescente de Teletón crezca, se exprese, descubra su mundo y viva con plenitud”, explicó.

Informes a los números: 961 314 4655 y 961 617 2400, ext. 2522.