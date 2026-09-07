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Invita Melgar a celebrar en paz las fiestas patrias

Septiembre 07 del 2026
El alcalde Yamil Melgar presentó la cartelera musical para celebrar el Grito de Independencia. CP
El alcalde Yamil Melgar presentó la cartelera musical para celebrar el Grito de Independencia. CP

¡Así se siente México en Tapachula! El presidente municipal, Yamil Melgar invita a las familias a celebrar el Grito de Independencia este martes 15 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, en el parque central Miguel Hidalgo, con entrada libre y en un ambiente de paz, alegría y seguridad.

La cartelera será encabezada por The Kooltown, agrupación de talla internacional que ofrecerá un espectáculo con grandes éxitos musicales, acompañado de un impresionante show de luces y visuales que seguramente atrapará al público.

La celebración contará también con Ke Mexicano Show de Fox Alexander, agrupación proveniente de Jalisco que llenará la noche de música regional mexicana; mientras que Son de La Habana pondrá el ritmo con su repertorio de salsa y música tropical. El talento local estará representado por Luziana de la Cuesta y Raúl del Pino.

Ceremonia

Yamil Melgar encabezará la ceremonia del Grito de Independencia, en una noche preparada para que habitantes y visitantes disfruten en familia. Tapachula es una ciudad que vive en paz, recibe con alegría y ofrece espacios seguros para celebrar nuestras tradiciones.

Yamil Melgar reitera la invitación abierta a toda la población para disfrutar esta gran fiesta mexicana. La cita es este martes 15 de septiembre, desde las siete de la noche, porque ¡Así se siente México en Tapachula!

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