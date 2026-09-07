Invita Melgar a celebrar en paz las fiestas patrias

¡Así se siente México en Tapachula! El presidente municipal, Yamil Melgar invita a las familias a celebrar el Grito de Independencia este martes 15 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, en el parque central Miguel Hidalgo, con entrada libre y en un ambiente de paz, alegría y seguridad.

La cartelera será encabezada por The Kooltown, agrupación de talla internacional que ofrecerá un espectáculo con grandes éxitos musicales, acompañado de un impresionante show de luces y visuales que seguramente atrapará al público.

La celebración contará también con Ke Mexicano Show de Fox Alexander, agrupación proveniente de Jalisco que llenará la noche de música regional mexicana; mientras que Son de La Habana pondrá el ritmo con su repertorio de salsa y música tropical. El talento local estará representado por Luziana de la Cuesta y Raúl del Pino.

Ceremonia

Yamil Melgar encabezará la ceremonia del Grito de Independencia, en una noche preparada para que habitantes y visitantes disfruten en familia. Tapachula es una ciudad que vive en paz, recibe con alegría y ofrece espacios seguros para celebrar nuestras tradiciones.

Yamil Melgar reitera la invitación abierta a toda la población para disfrutar esta gran fiesta mexicana. La cita es este martes 15 de septiembre, desde las siete de la noche, porque ¡Así se siente México en Tapachula!