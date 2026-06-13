Invita Paco Chacón a la Jornada del Humanismo este lunes

Con el objetivo de que más familias tengan acceso a servicios gratuitos sin salir de su colonia, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a las y los habitantes de San José Yeguiste y colonias vecinas a ser parte de la Jornada del Humanismo que se realizará el próximo lunes 15 de junio a las 2:30 de la tarde en el domo de la colonia, en Tuxtla Gutiérrez.

El secretario del Humanismo destacó que esta estrategia, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, lleva atención médica, programas sociales y diversos apoyos directamente a las comunidades, facilitando el acceso a servicios y generando ahorro de tiempo y recursos para las familias.

“Queremos que las familias aprovechen esta oportunidad. Estamos llevando servicios y apoyos hasta su colonia para que el bienestar llegue de manera directa”, expresó.

Las familias podrán acceder de manera gratuita a consultas médicas y odontológicas, medicamentos, lentes, mastografías, ultrasonidos, radiografías, chips Conecta Chiapas, CURP biométrico, programas alimentarios, vacunación antirrábica, oportunidades laborales y otros servicios concentrados en un solo lugar.