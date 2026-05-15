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ChiapasTuxtla

Invita Paco Chacón a próxima Jornada del Humanismo

Mayo 15 del 2026
Enfatizaron que el gobierno de la Nueva Era llega hasta las colonias con servicios para toda la familia. Cortesía
Enfatizaron que el gobierno de la Nueva Era llega hasta las colonias con servicios para toda la familia. Cortesía

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a las familias de la colonia Monte Cristo y colonias vecinas a asistir y aprovechar los servicios gratuitos que se brindarán durante la próxima Jornada del Humanismo, una estrategia para acercar atención integral y bienestar directamente a la población.

La jornada se realizará el próximo lunes 18 de mayo a partir de las 2:30 de la tarde, en el domo de la colonia Monte Cristo, ubicado sobre la avenida Noche Buena y calle Montebello, a un costado de la escuela primaria Belisario Domínguez Palencia.

Acercan servicio a quienes lo necesitan

Francisco Chacón destacó que gracias a la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez, la Secretaría del Humanismo continúa llevando programas y servicios a las colonias de Tuxtla Gutiérrez, priorizando el bienestar, salud y tranquilidad de las familias chiapanecas.

“Invitamos a todas las familias a que se acerquen y aprovechen estos servicios. Cuando el gobierno llega hasta las colonias, el bienestar deja de ser una promesa y se convierte en apoyo real para la gente”, expresó.

Acciones

Durante la Jornada del Humanismo se ofrecerán consultas médicas con medicamentos gratuitos, estudios de mastografía, radiografías, densitometría ósea, electrocardiogramas y ultrasonidos. Además, habrá atención de optometría con donación de lentes para niñas, niños mayores de seis años y personas adultas.

Asimismo, se realizarán inscripciones al programa Conecta Chiapas, afiliaciones al IMSS-Bienestar, registros a los programas alimentarios de Liconsa y Banco de Alimentos, además de talleres y otras actividades dirigidas a las familias asistentes.

También se brindará vacunación antirrábica para perros y gatos, así como donación de medicamentos, acercando servicios esenciales a quienes más lo necesitan.

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