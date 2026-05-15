Invita Paco Chacón a próxima Jornada del Humanismo

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a las familias de la colonia Monte Cristo y colonias vecinas a asistir y aprovechar los servicios gratuitos que se brindarán durante la próxima Jornada del Humanismo, una estrategia para acercar atención integral y bienestar directamente a la población.

La jornada se realizará el próximo lunes 18 de mayo a partir de las 2:30 de la tarde, en el domo de la colonia Monte Cristo, ubicado sobre la avenida Noche Buena y calle Montebello, a un costado de la escuela primaria Belisario Domínguez Palencia.

Acercan servicio a quienes lo necesitan

Francisco Chacón destacó que gracias a la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez, la Secretaría del Humanismo continúa llevando programas y servicios a las colonias de Tuxtla Gutiérrez, priorizando el bienestar, salud y tranquilidad de las familias chiapanecas.

“Invitamos a todas las familias a que se acerquen y aprovechen estos servicios. Cuando el gobierno llega hasta las colonias, el bienestar deja de ser una promesa y se convierte en apoyo real para la gente”, expresó.

Acciones

Durante la Jornada del Humanismo se ofrecerán consultas médicas con medicamentos gratuitos, estudios de mastografía, radiografías, densitometría ósea, electrocardiogramas y ultrasonidos. Además, habrá atención de optometría con donación de lentes para niñas, niños mayores de seis años y personas adultas.

Asimismo, se realizarán inscripciones al programa Conecta Chiapas, afiliaciones al IMSS-Bienestar, registros a los programas alimentarios de Liconsa y Banco de Alimentos, además de talleres y otras actividades dirigidas a las familias asistentes.

También se brindará vacunación antirrábica para perros y gatos, así como donación de medicamentos, acercando servicios esenciales a quienes más lo necesitan.