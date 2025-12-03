Invita Sofía Espinoza a curso de Emergencias Obstétricas

La señora Sofía Espinoza, esposa del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, convocó a especialistas y a la ciudadanía en general a cursar el taller “Manejo Crítico de las Emergencias Obstétricas: Una estrategia para disminuir la muerte materna”.

Atención

Este espacio formativo está diseñado para fortalecer las competencias clínicas, emocionales y técnicas necesarias para responder de manera oportuna y humanizada ante emergencias obstétricas.

Dijo que se trata de una capacitación indispensable para quienes trabajan en salud, atención psicológica, intervención en crisis y acompañamiento materno.

El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en el auditorio Maya de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en Comitán de Domínguez.

Mencionó que el cupo es limitado, se tienen inscripciones abiertas y registros al número: 961-775-1609, por lo que realizó el llamado a escuelas, hospitales, profesionales de la salud y a todos los interesados a participar de este proyecto.